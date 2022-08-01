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Общество1 августа 2022 17:52

В Крымском районе появился первый коррекционный детский сад

В дошкольном учреждении с детьми будут заниматься логопеды и психологи
Евгения ХАЛИКОВА
В Крымском районе открылся первый коррекционный детский сад. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымском районе открылся первый коррекционный детский сад. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымске открылся первый в районе коррекционный детский сад. В дошкольном учреждении «Семицветик» дети будут заниматься с педагогами, психологами и педагогами.

– Детский сад рассчитан на четыре группы. У ребят есть спортивная площадка, музыкальный зал, беседки. В кабинете психолога есть сухой бассейн и стол для занятий с песком. В логокабинете установлены большие зеркала и методические материалы, – рассказал глава муниципалитета Сергей Лесь.

Также в 2022 году новые дошкольные учреждения откроются в селе Фадеево и в хуторе Адагум.