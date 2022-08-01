Кубанские школьники могут стать авторами названия и атрибутики движения детей и молодежи России. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 1 сентября ученикам с 4 по 11 классы, а также студентам техникумов и колледжей.

- Дети от 11 до 18 лет могут решить, каким станет российское движение детей и молодежи. Ребята решат, какое название ему дать. Также придумают традиции, командные игры и яркие атрибуты. Задача конкурса – собрать мнения детей, - сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Уточняется, что лучшие 20 команд станут участниками съезда движения в Москве. Он пройдет в декабре 2022 года.

Конкурс проводит «Большая перемена» при поддержке Росмолодежи и Минпросвещения России.