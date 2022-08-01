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Общество1 августа 2022 18:42

Вениамин Кондратьев встретился с дольщиками двух краснодарских долгостроев

Губернатор региона посетил два долгостроя - жилые комплексы «Заря» и «Луч»
Источник:kp.ru
Вениамин Кондратьев пообщался с дольщиками жилых комплексов «Луч» и «Заря» в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев пообщался с дольщиками жилых комплексов «Луч» и «Заря» в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев посетил два долгостроя - жилые комплексы «Заря» и «Луч». Обе стройки вела одна строительная компания. 24-этажный дом ЖК «Луч» застройщик должен был сдать еще в конце 2016 года, но после проектно-изыскательных работ выяснилось, что конструкция дома деформировалась. Федеральный Фонд развития территорий предложил компенсационные выплаты, однако 226 дольщиков настаивают на продолжении строительных работ.

– Необходимо понять, отвечают ли оба дома этого застройщика всем требованиям безопасности. И только потом нужно принимать решение – достраивать эти объекты или же выплачивать компенсации дольщикам. Также будущие жильцы столкнутся с проблемами - отсутствие озеленения и детских площадок, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Строительство 25-этажного ЖК «Заря» началось в 2015 году. Спустя семь лет готовность здания составляет всего 30%. Здесь по итогам обследования специалисты также обнаружили деформацию здания. А на участке, где по проекту планировали обустроить парковку, появился торговый центр.