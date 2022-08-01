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Общество1 августа 2022 18:43

На Кубани к концу недели воздух раскалится до +38 градусов

В край вернется привычный летний зной
Мария ЧАЛАЯ
В выходные на Кубани ожидается усиление ветра.

В выходные на Кубани ожидается усиление ветра.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Кубани к концу недели воздух раскалится до +38 градусов. Дожди и град, которые пришли в город, сменятся на привычный летний зной.

- К концу недели в крае начнется жара. Однако в выходные она будет не так ощутима из-за усиления ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +19 до +25 градусов, - сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.

Уточняется, что на Черноморском побережье температура воздуха будет более комфортной. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов, ночью опустятся до +18.