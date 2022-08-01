В Краснодаре из-за дождя с градом спустили флаг в центре города. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре из-за непогоды экстренно спустили флаг на Главной городской площади. Как объяснили в мэрии, иначе бы полотнище намокло и намоталось вокруг флагштока.

- Из-за резко начавшихся ураганного ветра и дождя специалист департамента городского хозяйства экстренно спустил флаг. Если бы мокрый флаг завернулся вокруг флагштока, его было бы уже практически невозможно спустить, - объяснили в мэрии города.

Флаг был свернут и упакован в специальную коробку для хранения. Его вернут на место, как только погода прояснится.