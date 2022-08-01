Мэрия Анапы предоставила три генератора. Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

В Анапе устанавливают генераторы для домов, оставшихся без света. Монтаж проводится на улице Русской. Из-за пожара более тысячи человек сутки находились без электричества.

- Было предоставлено три генератора мощностью по 200 киловатт. Пуско-наладочные работы по их подключению уже идут, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что данная мера – временная. Генераторы будут использоваться до тех пор, пока не починят новую трансформаторную подстанцию.