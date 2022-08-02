Заявки на участие в конкурсе «Лидеры Кубани» можно подать до 14 августа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На участие в конкурсе «Лидеры Кубани» подали заявки более 5,5 тысячи человек. Зарегистрироваться на проект для управленцев еще можно. Анкеты будут приниматься до 14 августа.

- С 15 июля по 1 августа на конкурс поступило 5534 заявки. Наиболее активны жители Краснодара, Сочи, Новороссийска и Лабинского района. Из других субъектов Российской Федерации захотели участвовать 114 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что больше всего человек зарегистрировалось по отраслевым трекам «Экономика и финансы», «Местное самоуправление», «Социальная сфера», «Бизнес».

Конкурс был создан по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Всего за четыре года в нем приняли участие более 23 тысяч человек.