В единый государственный реестр памятников истории и культуры Кубани включены 14 объектов Геленджика

14 объектов Геленджика включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В единый государственный реестр памятников истории и культуры Краснодарского края внесены 14 объектов, расположенных на территории Геленджика. Это памятники регионального значения, относятся к концу 19-го – началу 20-го века. Среди них православная церковь Преображения Господня и два маяка – Дообский в селе Кабардинка и створный маяк в Геленджикской бухте.

– Исторические здания формируют своеобразие и архитектурный облик города. Включение их в реестр памятников позволит обеспечить дальнейшее сохранение, – рассказал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Работа по определению историко-культурной ценности региональных объектов идет по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Это позволит сохранить исторический облик Кубани.