Ко Дню военно-морского флота России провели турнир по пляжному волейболу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Голубицкой Кубани прошел турнир по пляжному волейболу. Соревнования были приурочены к Дню Военно-Морского флота России. За медали боролись спортсмены из Республики Крым и Краснодарского края.

- Пляжный волейбол представлен во многих муниципалитетах края. Однако дополнительный импульс развития и популяризации данного вида спорта дает проведение турниров, в которых наряду с любителями выступают и профессионалы, - сообщил вице-губернатор края Александр Власов.

Уточняется, что победу в соревнованиях одержали волейболисты, представляющие города-герои Новороссийск и Керчь.

Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России организовало турнир среди мужских команд. Его гостями и участниками стали множество титулованных российских и кубанских волейболистов. Например, победитель Кубка Европейской конфедерации волейбола, чемпион и обладатель Кубка России Алексей Ежов и серебряный призер юниорского чемпионата Европы по пляжному волейболу, вице-чемпион России среди студентов Владислав Данилов.