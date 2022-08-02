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Общество2 августа 2022 0:25

В Кореновском районе Кубани будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация»

Врачи краевой больницы №1 приедут в три населенных пункта
Мария ЧАЛАЯ
Мобильный комплекс «Диспансеризация» будет работать в Кореновском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Мобильный комплекс «Диспансеризация» будет работать в Кореновском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Кореновском районе Кубани будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация». Врачи краевой больницы №1 приедут в поселок Новоберезанский 2 августа, 3 августа – в станицу Журавскую, а 4 августа – в станицу Сергиевскую.

- В мобильном медицинском комплексе можно сдать общий и биохимический анализы крови. Также сделать маммографию и флюорографию, УЗИ, электрокардиограмму и антропометрию, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, краевые специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят консультации.

В 2022 году врачи осмотрели более 1,9 тысячи человек. Мобильный комплекс «Диспансеризация» совершил выезды на территорию 18 районов Краснодарского края.