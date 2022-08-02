2 августа в России отмечают День ВДВ Фото: t.me/kondratyevvi

Вениамин Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ. Слова благодарности глава региона написал в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор, Воздушно-десантные войска героически выполняли боевые задачи в годы Великой Отечественной войны и локальных конфликтах.

- Сегодня десантники с честью выполняют ответственные боевые задачи в ходе спецоперации на Донбассе. Ветераны службы продолжают хранить традиции ВДВ - участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи и подготовке призывников к армии, помогают инвалидам и семьям погибших товарищей. Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго! – поздравил Вениамин Кондратьев.