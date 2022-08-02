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Общество2 августа 2022 5:47

Экс-полицейский в Сочи получил 2 года тюрьмы за взятку в 160 тысяч рублей от владельцев прогулочных катеров

Мужчина получил 80 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчину признали виновным.

Мужчину признали виновным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае бывшего полицейского признали виновным по статье «Покушение на мошенничество». В Сочи мужчина получал от предпринимателей взятки.

Владельцы прогулочных катеров могли зарабатывать деньги на туристах незаконно. Экс-полицейский получил 80 тысяч из оговоренной взятки в 160 тысяч рублей.

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте собрана достаточная база, приговором суда бывшему транспортному полицейскому назначено наказание в виде 2 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.