С начала этого года показатель выявление злокачественных новообразований в Адыгее составил 61,6% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее ведущие онкологи юга обменялись опытом с республиканскими врачами. Кураторы прибыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для анализа диагностики и лечения онкозаболеваний.

- В лечении онкозаболеваний очень важен комплексных подход и использование всех методик в соответствии с клиническими рекомендациями. У нас три основных метода лечения, это хирургический, химиотерапевтический и лучевой, и самое важное, чтобы врач правильно выбрал очередность их использования и оптимальное сочетание. Ресурсы и оснащение республиканского онкологического диспансера позволяют обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях, - сообщил заместитель главного врача по методической работе ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России Александр Лисутин.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», с начала этого года показатель выявления злокачественных новообразований в Адыгее составил 61,6%. Врачи настоятельно рекомендуют обращаться за диагностикой как можно раньше. Это поспособствует более эффективному лечению.

Кроме того, для улучшения качества диагностики и лечения в республиканские больницы приобретают новое современное оборудование.