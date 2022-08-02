Больше всего заболеть коронавирусом опасаются жители в возрасте от 45 лет Фото из архива КП

В Краснодаре 39% жителей боятся роста заболеваемости COVID-19. Тем временем 61% горожан спокойно относятся к ситуации с распространением коронавируса. Опрос среди жителей краевого центра провел сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

В частности, 11% краснодарцев испытывают сильный страх, 28% беспокоятся о росте заболеваемости меньше. Больший процент зафиксирован среди женщин – 42%. Среди мужчин – участников опроса – страх испытывают 38%.

Уточняется, что больше всего в связи с возможным ростом заболеваемости COVID-19 насторожены жители в возрасте от 45 лет – 43%. Меньше всего опасений испытывают «антипрививочники» - среди них заболеть коронавирусом боится каждый четвертый.

Напомним, накануне в регионе выявили 163 новых случая заболевания COVID-19. В том числе 41 положительный тест был получен в Краснодаре.