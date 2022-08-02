В Адлерском районе Сочи администрация выявила строительство незаконного здания

Самострой обнаружили в Сочи. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

Администрация Сочи на постоянной основе проводит мониторинг строительства незаконных зданий. Так, в Адлерском районе был обнаружен самострой. Дом находится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0401009:1875.

- Уведомление о планируем строительстве администрацией города Сочи на указанный участок не согласовывалось, - отметили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

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