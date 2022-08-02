На Кубани произвели 178 тонн сахара нового урожая

На Кубани сахарную свеклу на переработку принимают пять заводов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается сбор сахарной свеклы. Тем временем уже произведены первые 178 тонн сахара нового урожая. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В регионе уже собрали почти 60 тысяч тонн сахарной свеклы. Всего в этом году на Кубани уберут 190 тысяч гектаров. Урожай на переработку принимают пять заводов в Выселковском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Павловском и Кореновском районах.

Отметим, Краснодарский край производит четверть всего сахара страны. В прошлом году в регионе переработали 11 миллионов тонн сахарной свеклы из края и других регионов. Всего заводы Кубани произвели 1 миллион 250 тысяч тонн сахара.