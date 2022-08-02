Теннисисты из Сочи завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях

Сочинцы заняли первые места. Фото: администрация региона

В Сочи завершились соревнования по теннису. В состязаниях принимали участие спортсмены до 19 лет из Краснодарского края и других регионов страны. Мероприятие проходило на кортах Адлерской теннисной академии. Сочинские теннисисты завоевали четыре медали.

- По итогам 2021 и текущего года кубанские теннисисты завоевали 45 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, - сообщил вице-губернатор края Александр Власов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», среди юниоров первое место занял сочинец Семен Батин. А среди юниорок по итогам соревнований пьедестал заняли спортсменки из Сочи Адриана Абянли и Эмма Бакрыджан.