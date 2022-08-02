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Общество2 августа 2022 7:37

В Краснодаре пьяный мужчина вырвал дверь у машины скорой

Он полностью выломал дверь
Светлана ОВДЕЙ
Машина стояла на светофоре, когда к ней подошел пьяный мужчина и выломал дверь Фото: @103_krasnodar

Машина стояла на светофоре, когда к ней подошел пьяный мужчина и выломал дверь Фото: @103_krasnodar

В Краснодаре пьяный мужчина вырвал дверь у машины скорой. Об этом рассказала сотрудница, находившаяся здесь во время выезда к пациентам.

Все произошло внезапно – машина скорой стояла на светофоре. В этот момент к ней подошел мужчина, открыл и полностью выломал дверь. Хулиган, повредивший машину, был пьян.

Сотрудникам СМП пришлось вызывать резервный автомобиль, чтобы вставить дверь.

- Мы доехали до подстанции, перегрузили оборудование на другую машину и продолжили работать, - рассказала фельдшер.