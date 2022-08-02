В Краснодаре пройдет театральная лаборатория «Быт или не быт»

В театре драмы пройдет неделя Островского. Фото: Архив "КП"

Завтра, 3 августа, в Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького стартует режиссерская лаборатория «Быт или не быт». Как рассказали «КП» - Кубань» в театре драмы, в течение недели четыре режиссера вместе с актерами создадут эскизы спектаклей и представят их зрителям. Публика не только обсудит эскизы с авторами и критиками, но и выберет лучший голосованием. Он станет спектаклем и войдет в репертуар театра.

Режиссерская лаборатория «Быт или не быт» посвящена драматургии классика русского репертуарного театра Александра Островского, чье 200-летие со дня рождения отметят в 2023 году. 10 и 11 августа свои эскизы по его пьесам представят четыре режиссера. «Свои люди – сочтемся» поставит главный режиссер театра драмы Арсений Фогелев, «Пучину» – Елизавета Бондарь, «Сердце не камень» – Мурат Абулкатинов и «Снегурочку» – Артем Устинов. Вход на спектакли свободный.