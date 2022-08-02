Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 7:44

В Сочи отремонтируют 32 дороги за 539 миллионов рублей в 2023 году

Ремонт дорог в 2022 году на курорте завершили досрочно
Ангелина НАЗАРЧУК
Ремонт дорог осуществлялся по нацпроекту. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Ремонт дорог осуществлялся по нацпроекту. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи завершили ремонт дорог по нацпроекту с опережением графика. В 2022 году рабочие отремонтировали 55 участков дорог протяженностью более 54 километров.

- Целевые показатели выполнены, движемся только вперед. Сейчас уже заключаем контракты по объектам «БКД» следующего года, как только завершится активный летний сезон, приступим к реализации, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 2023 году на курорте отремонтируют 32 участка дороги общей протяженностью более 35 километров. На это будет выделено 539 миллионов рублей.