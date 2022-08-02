Во всех случаях возбуждены уголовные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки у четырех жителей нашли наркотики. Во всех случаях возбуждены уголовные дела.

- С наркотическим средством мефедрон в Майкопе задержан 25-летний неработающий местный житель, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.- У гражданина при личном досмотре обнаружено менее грамма запрещенного вещества.

Аналогичный случай произошел в Тахтамукайском районе Адыгеи. У 36-летнего жителя Краснодара при задержании обнаружили неизвестное вещество. Эксперты подтвердили, что это синтетический наркотик.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», еще два случая зарегистрированы на территории Теучежского района. В поселке Тлюстенхабль задержали 34-летнего мужчину с запрещенным веществом. А также в Красногвардейском районе у 46-летней жительницы обнаружили более 2 граммов героина.