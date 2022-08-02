В Сочи пострадавший от наводнения торговый центр 2 августа возобновит работу

Торговый центр открылся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи торговый центр, который пострадал от наводнения 23 июня, возобновляет свою работу уже 2 августа. Помещения «МореМолла» были полностью заполнены водой. Работники и владельцы магазинов выгребали грязь лопатами. Больше месяца торговый центр восстанавливали от последствий наводнения.

- ТРЦ «МореМолл» возобновляет свою работу и ждет гостей, - сообщили администраторы в официальной группе ТРЦ в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Сочи 23 июня затопило торговый центр, снесло кафе и наблюдались проблемы с электричеством.