В Подмосковье полицейские задержали краснодарца с килограммом наркотика

Мужчина заключен под стражу Фото: МВД Медиа

В Подмосковье полицейские задержали жителя Краснодара. У мужчины нашли более килограмма наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Задержать краснодарца удалось вблизи села Большое Семеновское. 56-летний мужчина проезжал здесь на автомобиле, в котором лежали два пакета с запрещенными веществами. Согласно заключению экспертизы, мужчина перевозил более килограмма N-метилэфедрона.

Как рассказал сам задержанный, он собирался привезти пакеты неизвестным людям, которые передали ему координаты, и получить 10 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре ФСБ задержала сбытчика наркотиков и сильнодействующего лекарства. Ему грозит пожизненный срок.