Спасатели эвакуировали туриста с сильным обезвоживанием со скалы в Сочи

Парень не мог самостоятельно передвигаться. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Сочи к спасателям за помощью обратилась девушка. По словам туристки, ее парню стало плохо на «Белых скалах». Возможно, молодой человек отравился. У него наблюдались головокружение, слабость и сильная тошнота. Турист не мог самостоятельно передвигаться.

- На момент прибытия спасателей молодые люди сидели на тропе у реки, состояние туриста не улучшилось, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - От молодого человека не было запаха алкоголя.

Спасатели эвакуировали жителя Тверской области наверх по лестнице. Затем на служебном автомобиле 25-летнего пострадавшего доставили врачам скорой помощи. Медработники подтвердили у парня сильное обезвоживание.