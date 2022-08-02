Потерпевшая поверила на слово злоумышленникам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее мошенники убедили пенсионерку перевести 430 тысяч рублей. Женщине пообещали выплату компенсации за медикаменты. На протяжении дня жительнице Майкопа звонили с различных номеров. В том числе с похожих на корпоративные - 8-495...

- В процессе общения неизвестные убедили пенсионерку о том, что ранее приобретенные ею лекарственные препараты содержат вредные вещества и за это майкопчанке положена денежная компенсация, причем достаточно крупная, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Потерпевшая поверила на слово злоумышленникам. Несколько дней она переводила деньги им на счета. Мошенники аргументировали эту необходимость расходами на обработку документов и оплату налогов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после того как пенсионерка перевела около 430 тысяч рублей, неизвестные перестали выходить на связь. Тогда она поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.