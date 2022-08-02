Однокомнатную квартиру в новостройке в Сочи продают за 25 миллионов рублей

В Сочи дорогие однокомнатные квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи риелторы проанализировали цены на однокомнатные квартиры. Эксперты рассматривали 16 крупных городов России. По итогу, в Сочи недвижимость в новостройках со сдачей в 2022 году самая дорогая.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», квартиры площадью от 30 до 50 «квадратов» в среднем продаются на курорте за 25,03 миллиона рублей. На данный момент в Сочи выставлено 98 «однушек» со сдачей в 2022 году.

Стоит отметить, что с мая стоимость данной недвижимости снизилась на 1 миллион рублей. К слову, второе место по дорогим однокомнатным квартирам заняла Москва. В столице такие объекты продаются за 9,05 миллиона рублей. На третьем месте – Казань (8,14 миллиона рублей).