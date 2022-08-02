На Кубани за сутки COVID-19 заболели 84 человека, в том числе 5 детей

Самому младшему пациенту один год Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели пять детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре COVID-19 заболели 55 человек, в Анапе – 5, в Туапсинском районе – 4, в Новороссийске и Сочи – по 3.

По два положительных теста получено в Ейском, Красноармейском, Мостовском и Темрюкском районах, по одному - в Абинском, Белореченском, Кавказском, Кореновском Крыловском и Славянском.

На аппаратах ИВЛ пациентов нет.