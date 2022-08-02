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Здоровье2 августа 2022 8:43

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 84 человека, в том числе 5 детей

Самому младшему пациенту один год
Светлана ОВДЕЙ
Самому младшему пациенту один год Фото из архива КП

Самому младшему пациенту один год Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели пять детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре COVID-19 заболели 55 человек, в Анапе – 5, в Туапсинском районе – 4, в Новороссийске и Сочи – по 3.

По два положительных теста получено в Ейском, Красноармейском, Мостовском и Темрюкском районах, по одному - в Абинском, Белореченском, Кавказском, Кореновском Крыловском и Славянском.

На аппаратах ИВЛ пациентов нет.