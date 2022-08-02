Ледовое шоу в разгар жаркого лета

Главные роли в постановке исполнят многократные чемпионы России и Европы.

Гастрольный тур ледового шоу «Аленький Цветочек» пройдет в Сочи с 01 июля по 30 сентября 2022 года в тематическом парке развлечений «Сочи Парк». Российская премьера «Аленького Цветочка» состоялась в 2019 году в Москве. Покорив сердца более полумиллиона зрителей в разных точках планеты, шоу, объединяя на ледовой арене лучших фигуристов, смело и тонко смешивает стили, жанры и настроения. Каждое представление наполняет яркими эмоциями и впечатлениями, и даже самый маленький зритель чувствует себя частью интересного и занимательного ледового спектакля.

Главные роли в постановке исполнят многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр в командном зачете Виктория Синицина и Никита Кацалапов; звезда фигурного катания, действующая обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов Камила Валиева; первая и единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское золото в одиночном катании, золотые медали чемпионата России, Европы и мира Алина Загитова; олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев; а также двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка мира Татьяна Волосожар. В звездный состав шоу входят и другие именитые спортсмены, фигуристы мирового уровня, многократные призеры и чемпионы международных соревнований.

Ледовое шоу «Аленький Цветочек» – это синергия великолепного фигурного катания, роскошных костюмов и конечно, невероятной музыки, созданной специально для шоу. Ведущие музыкальные партии озвучивают Григорий Лепс (Чудовище), Ани Лорак (Настенька), Николай Басков (Купец), Александр Панайотов (Принц), Анита Цой (Колдунья), Филипп Киркоров (Филипп) и вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого.

Сюжет сказки «Аленький Цветочек» известен во многих странах, но именно в изложении русского писателя Сергея Аксакова история о настоящей любви и истинной красоте раскрывается наиболее образно и ярко, поскольку адаптированные автором русские народные сказки и былины отражают национальный характер и многогранность русской души: повествуют о доброте, милосердии, честности, преданности, вере и, конечно, любви, способной разрушить даже самое сильное заклятие.

В ледовом шоу для всей семьи "Аленький Цветочек" поднимаются самые главные и актуальные для современного мира вопросы. Как разглядеть истинную красоту? Как не поддаться искушению и остаться верным своим идеалам?

- Мы очень хотим, чтобы встреча с героями шоу “Аленький Цветочек” не только пробудила в вас самые искренние, теплые чувства, но и наполнила вашу жизнь надеждой и уверенностью, что какие бы испытания нам ни пришлось пройти – все будет хорошо. Как в сказке! - сказала генеральный продюсер шоу Татьяна Навка.

Специально для уникальной постановки шатер Сочи Парка (3500 кв. метров – самый большой шатер в России) трансформируется в современную ледовую площадку, для создания которой будет задействовано 200 куб. метров настоящего льда!

Билеты в продаже на сайте.