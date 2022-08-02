Жемчужина русской классики

Зрители увидят симбиоз фигурного катания, классической хореографии и современных технологий.

С 9 августа по 18 сентября 2022 г. на льду олимпийского дворца спорта «Айсберг» впервые в Сочи будет представлен грандиозный балет на льду компании NAVKA SHOW «Лебединое озеро»: звезды мирового фигурного катания в удивительном музыкально-ледовом шоу, сохранившем волшебную атмосферу первоисточника, — легендарного одноименного балета П.И. Чайковского.

Зрители увидят симбиоз фигурного катания, классической хореографии и современных технологий. Волшебная «средневековая» сказка о заколдованной девушке, влюбленном принце и злом волшебнике в исполнении знаменитых фигуристов оживет в современной интерпретации великого произведения П.И. Чайковского, впервые в истории поставленном в жанре ледовой сказки. С помощью графики, декораций и костюмов Татьяна Навка и ее команда создали абсолютно уникальный, по-настоящему волшебный мир, который увлечет и детей, и взрослых.

«Лебединое озеро» на льду – история про предательство и настоящую любовь, подлость и благородство, отчаяние и надежду, борьбу темных и светлых сил в человеке, а главное украшение ледовых мюзиклов NAVKA SHOW — звездный состав артистов. Роль белого лебедя Одетты исполнит олимпийская чемпионка, чемпионка мира и многократная чемпионка Европы и России в танцах на льду Виктория Синицина. Раздираемого противоречиями, падшего в искушение и запутавшегося в своем выборе принца Зигфрида, в котором, как и в каждом человеке, непрерывно борются светлые и темные стороны, мастерски исполнит партнер Виктории, двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Темную сторону принца, его альтер-эго - Тень - поочередно сыграют четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини и бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили. В отличие от классической балетной постановки, где Одетту и Одиллию традиционно исполняет одна прима, в балете на льду Татьяны Навки эти образы разделены. Черного лебедя Одиллию исполнит многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко. Мужественный и харизматичный Повилас Ванагас покорит зрительские сердца ролью Колдуна, всю жизнь страдающего от безответной и беззаветной любви.

Действие шоу разворачивается не только на льду, но и над ним, включая полеты артистов под куполом арены, невероятные трюки с участием акробатов и, конечно же, сказочные превращения. Переосмыслению подверглись все аспекты постановки: вместо классического либретто – обновленный сценарий с новыми героями и неожиданными сюжетными поворотами, бессмертные композиции Чайковского дополнены современными аранжировками и вокальными партиями в исполнении звезд российской эстрады.

- Лебединое озеро вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду – было моей давней мечтой, к реализации которой я шла многие годы, – отмечает генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер Татьяна Навка.

Грандиозная премьера шоу состоялась в Москве в декабре 2021 года и получила самые восторженные отзывы зрителей и поклонников фигурного катания. Балет на льду «Лебединое озеро» — квинтэссенция эмоций и чувств: эта сказка напомнит всем и каждому, что с помощью настоящей любви, добра и веры в чудеса можно преодолеть любые преграды, а самые искренние желания обязательно исполняются. «Лебединое озеро» П.И.Чайковского признан самым известным балетом мира - новый балет на льду «Лебединое озеро» можно будет увидеть в Сочи с 9 августа по 18 сентября включительно. Не пропустите самую долгожданную премьеру этого сезона!

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