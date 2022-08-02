За 7 месяцев 2022 года РНКБ выдал более 10 млрд рублей ипотечных кредитов

РНКБ отмечает сохранение высокого спроса на ипотечные кредиты: за семь месяцев текущего года банк выдал более 3 тысяч займов на 10,8 млрд рублей. 55% сделок оформляются полностью в электронном виде. 40% заявок на получение ипотечного кредита были оформлены клиентами онлайн без визита в офис банка.

Около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования, в том числе 1 млрд рублей по программе "Господдержка 2022", и более 900 млн рублей по программе "Семейная ипотека". Кроме того, банк уже одобрил заявки на кредиты в рамках новой льготной госпрограммы для сотрудников IT-сферы на общую сумму около 330 млн рублей. Отметим, что банк РНКБ предоставляет скидку к процентной ставке по госпрограммам в размере 1% в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования РНКБ.

Также активным спросом пользуется ипотека на индивидуальное жилищное строительство – клиенты получили кредиты на строительство дома на общую сумму более 240 млн рублей. Средняя сумма ипотечных кредитов, выданных РНКБ за 7 месяцев, составила 4,2 млн рублей.

- Благодаря льготным государственным программам кредитования желающие могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья по сниженным процентным ставкам., - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Мы предоставили возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита в банк с помощью дистанционного оформления сделки. Первые такие сделки банк совершил в прошлом году, и с тех пор услуга набирает популярность.