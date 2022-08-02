ANNA ASTI выступит в Геленджике с новой шоу-программой «Феникс»

Анна ASTI выступит в Геленджике.

ANNA ASTI - первая русскоязычная исполнительница, попавшая в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39-е место). Помимо этого, Анна - первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.

На сегодня ANNA ASTI открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в новой роли сольной артистки.

Singing soul of a woman - новый девиз исполнительницы, который говорит о борьбе за голоса женщин и их поддержке своими песнями.

- Я искренне верю, что смогу помочь многим женщинам обрести себя, не сдаваться, гордиться собой и не останавливаться на пути у любых препятствий, - говорит ANNA ASTI.

Несмотря на новое звучание, певица сохранила свой фирменный стиль: ANNA ASTI, ее песни и ее голос всегда оказывают на слушателей исцеляющий для души эффект.

ANNA ASTI готовится дать незабываемый концерт 10 августа в Геленджике! КЗ "Олимп" по адресу Куприянова Щель, 1 может не вместить всех желающих, поторопись купить билеты уже сейчас на kassir.ru