ФСБ Кубани напомнила о запрете на вылов мидий в Черном море до 31 августа

Один экземпляр оценивается в 44 рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФСБ Кубани напоминает о запрете на вылов мидий в Черном море. Он введен с 1 июня по 31 августа, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ущерб от вылова рассчитывается по количеству мидий. Так, один экземпляр оценивается в 44 рубля.

При задержании у нарушителей изымают мидий и орудия лова. Позже заводится административное или уголовное дело - в зависимости от нанесенного ущерба, напомнили в пресс-службе краевого ПУ ФСБ России.