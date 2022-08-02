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Общество2 августа 2022 9:29

ФСБ Кубани напомнила о запрете на вылов мидий в Черном море до 31 августа

За нарушение грозит административная или уголовная ответственность
Светлана ОВДЕЙ
Один экземпляр оценивается в 44 рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один экземпляр оценивается в 44 рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФСБ Кубани напоминает о запрете на вылов мидий в Черном море. Он введен с 1 июня по 31 августа, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ущерб от вылова рассчитывается по количеству мидий. Так, один экземпляр оценивается в 44 рубля.

При задержании у нарушителей изымают мидий и орудия лова. Позже заводится административное или уголовное дело - в зависимости от нанесенного ущерба, напомнили в пресс-службе краевого ПУ ФСБ России.