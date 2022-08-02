Новый теннисный корт находится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский» Фото: krd.ru

Новый теннисный корт открыли для воспитанников спортшкол в Краснодаре. Площадку разместили в поселке Знаменском по улице Благовещенской, 6, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме корта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский» оборудовали поле для мини-футбола. В прошлом году здесь подготовили поле с искусственной травой и разметкой, установили ворота и ограждение участка.

Занятия теннисом на новой площадке уже проводят воспитанники спортивной школы № 7. Постепенно к тренировкам на корте будут присоединяться учащиеся и других учреждений города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре до конца 2022 года появится 10 спортивных площадок. Одну из них капитально отремонтируют.