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Общество2 августа 2022 10:27

Ремонт 55 участков дорог завершили досрочно по нацпроекту в Сочи

Об этом сообщил мэр города
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи отремонтировали дороги. Фото: администрация Сочи

В Сочи отремонтировали дороги. Фото: администрация Сочи

В Сочи дорожники завершили ремонт дорог по нацпроекту. Стоит отметить, что работы завершили с опережением графика. Всего отремонтировали 55 участков дорог. Это более 54 километров дорожного покрытия.

- Целевые показатели выполнены, движемся только вперед. Сейчас уже заключаем контракты по объектам «БКД» следующего года, как только завершится активный летний сезон, приступим к реализации, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Сочи отремонтируют 32 дороги за 539 миллионов рублей.