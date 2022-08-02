В Адыгее подростки из неблагополучных семей отправились в горный поход

15 детей в сопровождении опытных инструкторов поехали на пять дней в горы. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее подростки из неблагополучных семей отправились в поход. 15 детей в сопровождении опытных инструкторов поехали на пять дней в горы.

- Это ежегодный поход, который проводится в рамках программы «Молодежь столицы Адыгеи». Основная цель — пропаганда ЗОЖ и профилактика вредных привычек среди подростков, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

На каждый день для подростков разработана программа. Помимо пеших переходов по живописным местам, ребятам проведут занятия по психологии, спорту и культуре общения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за время похода подростки посетят альпийские луга, пещеры, водопады и снежники на территории заповедника. Основным лагерем базирования станет приют у подножия Фишта.