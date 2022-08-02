В Анапе полиция задержала туриста за сломанную видеокамеру и разрисованные двери туалетов

Мужчина сломал камеру и разрисовал двери Фото: пресс-служба ОМВД Анапы

В Анапе задержали 31-летнего туриста-хулигана. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Приехавший на курорт мужчина испортил двери уличных туалетов. Турист оставил несколько больших надписей черным маркером. В «посланиях» он называл себя «бомжом-туристом» и, оставив номер банковской карты, просил перевести деньги. Без внимания он не оставил камеру видеонаблюдения, которую решил сломать.

В «посланиях» он называл себя «бомжом-туристом» и просил перевести деньги на его карточку Фото: ОМВД Анапы

Фотографии дверей с надписями опубликовали пользователи в социальных сетях. После этого отдых туриста-хулигана закончился, его разыскали и задержали полицейские.

- ОМВД РФ по городу Анапе проводит проверку. В его действиях могут усматриваться признаки преступления по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По итогам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям мужчины, - уточнили в пресс-службе ОМВД курорта.