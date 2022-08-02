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Общество2 августа 2022 10:55

В Сочи запрет на ловлю мидий действует до 31 августа

Один экземпляр мидии оценивается в 44 рубля
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи запрещено вылавливать мидии.

В Сочи запрещено вылавливать мидии.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Сочи продолжает действовать запрет на ловлю мидий. Добыча морепродуктов в Черном море до 31 августа считается незаконной. У правонарушителей вся добыча и орудии лова будут изъяты ФСБ.

- Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного проступка, - напомнили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

К слову, запрет на ловлю мидий действует с 1 июня. А один экземпляр мидии приравнивается к 44 рублям.