В Сочи запрет на ловлю мидий действует до 31 августа

В Сочи запрещено вылавливать мидии. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Сочи продолжает действовать запрет на ловлю мидий. Добыча морепродуктов в Черном море до 31 августа считается незаконной. У правонарушителей вся добыча и орудии лова будут изъяты ФСБ.

- Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного проступка, - напомнили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

К слову, запрет на ловлю мидий действует с 1 июня. А один экземпляр мидии приравнивается к 44 рублям.