Андрей Суховецкий Фото: t.me/sergey_altukhov

В Новороссийске колледжу присвоили имя погибшего во время спецоперации на Украине генерал-майора Андрея Суховецкого. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Алтухов в своем telegram-канале.

Согласно постановлению, размещенному на сайте администрации города-героя, имя Андрея Суховецкого присвоено Новороссийскому колледжу радиоэлектронного приборостроения на проспекте Дзержинского, 213.

Напомним, генерал-майор Андрей Суховецкий погиб в марте во время спецоперации на Украине. С 2019 по 2021 год он командовал 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Позже был назначен на должность замкомандующего 41-й общевойсковой армией сухопутных войск РФ. Награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью «За отвагу». В 2020 году указом президента РФ Андрею Суховецкому было присвоено звание генерал-майора.

В начале июня 2022 года в Краснодаре открыли мурал в память о погибшем Андрее Суховецком. Изображение генерал-майора появилось на стене гимназии № 25 по улице Рашпилевской, 134.