Исследователи изучают Зеленые острова для присвоения статуса особо охраняемой природной территории Фото: руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО Светлана Литвинская

12 краснокнижных птиц обнаружили в Ейском районе Кубани. Члены природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО обследовали Зеленые острова.

Комиссия оценивала возможность присвоить Зеленым островам статус особо охраняемой природной территории. Исследователей здесь удивили песчаные литоральные степи с полынью австрийской, чистые сообщества хвойника двухколоскового, более тысячи гнезд большого баклана, пестроносых чаек, свыше 60 особей кудрявого пеликана.

- Зеленые острова – это место на миграционном пути птиц из Европы, здесь они образуют многочисленные колонии, отдыхают при перелетах, остаются зимовать. Это уникальный сохранившийся участок природы Восточного Приазовья, и он, несомненно, подлежит охране, - отметила руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО профессор Светлана Литвинская.