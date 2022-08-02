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Общество2 августа 2022 11:31

12 краснокнижных птиц обнаружили в Ейском районе Кубани

Орнитологи обследовали Зеленые острова
Светлана ОВДЕЙ
Исследователи изучают Зеленые острова для присвоения статуса особо охраняемой природной территории Фото: руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО Светлана Литвинская

Исследователи изучают Зеленые острова для присвоения статуса особо охраняемой природной территории Фото: руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО Светлана Литвинская

12 краснокнижных птиц обнаружили в Ейском районе Кубани. Члены природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО обследовали Зеленые острова.

Комиссия оценивала возможность присвоить Зеленым островам статус особо охраняемой природной территории. Исследователей здесь удивили песчаные литоральные степи с полынью австрийской, чистые сообщества хвойника двухколоскового, более тысячи гнезд большого баклана, пестроносых чаек, свыше 60 особей кудрявого пеликана.

- Зеленые острова – это место на миграционном пути птиц из Европы, здесь они образуют многочисленные колонии, отдыхают при перелетах, остаются зимовать. Это уникальный сохранившийся участок природы Восточного Приазовья, и он, несомненно, подлежит охране, - отметила руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО профессор Светлана Литвинская.