Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина зарезал приятеля во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне ночью вблизи одного из домов по улице Свободной. Трое мужчин дружно выпивали, но в какой-то момент между двумя собутыльниками произошла ссора. Тогда 40-летний обвиняемый схватил нож и ударил им 39-летнего приятеля в грудную клетку.

Третий мужчина – очевидец конфликта – вызвал полицию и скорую. Но пострадавший умер до приезда медиков. Обвиняемого же задержали на месте преступления.

- В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре арестовали зарезавшего жену 74-летнего пенсионера. Мужчине предъявлено обвинение.