Новую схему ливневой канализации разработают в Сочи до конца 2022 года

В Сочи установят новые ливневки. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи обсудили реализацию комплексной программы развития до 2030 года. В первую очередь поднялся вопрос водоснабжения и водоотведения. 12 первоочередных мероприятий уже в проектировании.

- Благодаря поддержке Правительства РФ Сочи получит более 2,6 тысячи километров новых сетей, это крайне важно с учетом колоссального износа системы - решим проблемы, копившиеся не один десяток лет, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на курорте до конца 2022 года разработают новую схему ливневок. Благодаря работам город не будет подвержен сильным потопам. К слову, уже определили 29 километров на побережье, где берегоукрепление требуется в первую очередь.

- Первые четыре участка уже внесены в комплексную программу, здесь защита нашего достояния - сочинских пляжей - будет обеспечена к 2025 году, - отметил Алексей Копайгородский.