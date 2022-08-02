В Краснодаре из-за аварии без света остались жители 19 улиц

На месте работает аварийная бригада

В Краснодаре жители 19 улиц временно остались без света. Авария на линии электропередачи произошла в Западном округе. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, из-за поломки обесточило дома по улицам Артиллерийской, Братьев Игнатовых, Котовского, Севастопольской, Бабушкина, Тургенева, Воровского, Карла Маркса, Рылеева.

Без блага цивилизации остаются и жители улиц Власова, Яна Полуяна, Гаражной, Монтажников, Атарбекова, Симиренко, Казбекской, Ишунина, Кияшко и Ковалева.

На месте уже работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.