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Общество2 августа 2022 12:09

В Краснодаре из-за аварии без света остались жители 19 улиц

Поломка произошла в Западном округе
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада

На месте работает аварийная бригада

В Краснодаре жители 19 улиц временно остались без света. Авария на линии электропередачи произошла в Западном округе. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, из-за поломки обесточило дома по улицам Артиллерийской, Братьев Игнатовых, Котовского, Севастопольской, Бабушкина, Тургенева, Воровского, Карла Маркса, Рылеева.

Без блага цивилизации остаются и жители улиц Власова, Яна Полуяна, Гаражной, Монтажников, Атарбекова, Симиренко, Казбекской, Ишунина, Кияшко и Ковалева.

На месте уже работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.