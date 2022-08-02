В Сочи продлили штормовое предупреждение до 4 августа

На курорте действует штормовое предупреждение. Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани продлили штормовое предупреждение, в том числе и в Сочи. Вплоть до 4 августа на побережье ожидаются проливные дожди, грозы и даже град. Также метеорологи прогнозируют сильный ветер, 20-22 м/с.

- На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Ранее сообщалось, что в Сочи до конца недели будут лить дожди. Стоит отметить, что жителям и туристам не рекомендуется плавать в море во время штормового предупреждения. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.