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Общество2 августа 2022 12:27

В Краснодарском крае к отопительному сезону подготовились на 60%

Ремонтные работы завершатся до 1 октября
Ангелина НАЗАРЧУК
Многие собственники не платят за коммунальные услуги.

Многие собственники не платят за коммунальные услуги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону. На данный момент ремонт всех систем завершен на 60%.

- Ремонтные работы планируют завершить к 1 октября этого года, а также провести опробование систем теплоснабжения. В этом году паспорта готовности должны получить все муниципалитеты, - рассказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Стоит отметить, что на заседании краевой межведомственной комиссии поднялся вопрос по поводу задолженностей жителей перед ЖКХ. Многие собственники не платят за коммунальные услуги.