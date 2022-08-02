В Краснодарском крае к отопительному сезону подготовились на 60%

Многие собственники не платят за коммунальные услуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону. На данный момент ремонт всех систем завершен на 60%.

- Ремонтные работы планируют завершить к 1 октября этого года, а также провести опробование систем теплоснабжения. В этом году паспорта готовности должны получить все муниципалитеты, - рассказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Стоит отметить, что на заседании краевой межведомственной комиссии поднялся вопрос по поводу задолженностей жителей перед ЖКХ. Многие собственники не платят за коммунальные услуги.