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Общество2 августа 2022 12:36

На Кубани взрывотехники уничтожили шесть боеприпасов времен войны

Снаряды обнаружили под Геленджиком, в Анапе, Абинском, Славянском, Туапсинском и Апшеронском районах
Светлана ОВДЕЙ
Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, один боеприпас нашли под Геленджиком. В руслах рек хутора Джанхот обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд. А 81-мм минометная мина найдена в поселке Новом Абинского района.

На минометную мину калибра 82 мм наткнулся рабочий в Славянском районе. Такой же снаряд обнаружили жители одного из хуторов под Анапой. А в поселке Джубга Туапсинского района вблизи частного дома хозяева нашли 76-мм артиллерийский снаряд.

Ручную гранату РГД-33 удалось найти в лесном массиве Апшеронского района.

- Все боеприпасы взрывотехники уничтожили с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.