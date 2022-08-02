На Кубани взрывотехники уничтожили шесть боеприпасов времен войны

Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, один боеприпас нашли под Геленджиком. В руслах рек хутора Джанхот обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд. А 81-мм минометная мина найдена в поселке Новом Абинского района.

На минометную мину калибра 82 мм наткнулся рабочий в Славянском районе. Такой же снаряд обнаружили жители одного из хуторов под Анапой. А в поселке Джубга Туапсинского района вблизи частного дома хозяева нашли 76-мм артиллерийский снаряд.

Ручную гранату РГД-33 удалось найти в лесном массиве Апшеронского района.

- Все боеприпасы взрывотехники уничтожили с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.