Лечить бесплодие поможет искусственный интеллект - в Краснодаре появился первый эмбриоскоп

Эмбриоскоп дает возможность круглосуточно следить за дроблением эмбрионов и анализировать их качество по тысячам параметров. Фото: embryo-ivf.ru

Уникальный аппарат Эмбриоскоп, помогающий в лечении бесплодия, появился в Краснодаре. Он объединяет в себе инкубатор последнего поколения, микроскоп, камеру видеонаблюдения и модуль искусственного интеллекта - в такой комплектации это оборудование есть только в семи ведущих медучреждениях России, в ЮФО подобных аппаратов раньше не было.

Эмбриоскоп используется в программах ЭКО (экстракорпорального оплодотворения): помещенные в него эмбрионы находятся под контролем и максимальной защитой. Если из классических инкубаторов эмбрионы нужно периодически извлекать для оценки, подвергая негативному воздействию окружающей среды, то эмбриоскоп позволяет проводить эту работу, не беспокоя эмбрионы.

Как объясняет Ирина Лукошкина, кандидат медицинских наук и директор краснодарской клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио», где эмбриоскоп уже активно используется в работе, внедрение такого типа аппарата - это настоящий прорыв.

- Одна из главных задач специалистов в области репродуктологии - разработка и внедрение технологий для повышения результативности программ ЭКО, которая сейчас составляет около 40%. Эмбриоскоп дает нам возможность вести круглосуточное видеослежение за дроблением эмбрионов и анализировать их качество по тысячам параметров за счет модуля искусственного интеллекта. Это позволяет увеличить частоту наступления беременности и снизить число выкидышей на ранних сроках - отмечает Ирина Лукошкина.

В ЮФО подобных аппаратов раньше не было. Фото: embryo-ivf.ru

Еще одно преимущество эмбриоскопа - культивирование в нем может стать доступной альтернативой преимплантационному генетическому тестированию (ПГТ) эмбрионов.

- Генетическое тестирование - довольно дорогостоящие и времязатратное исследование, которое выполняется по показаниям- комментирует заведующая эмбриологической лабораторий клиники «Эмбрио» Алина Карпенко. - Исследования, сравнивающие результаты ПГТ и оценку эмбрионов модулем ИИ в эмбриоскопе, показали, что эмбрионы с высокой оценкой от эмбриоскопа чаще были генетически здоровыми и по результатам ПГТ. Знак равенства между этими технологиями ставить нельзя, при наличии показаний рекомендуется работа именно с генетическим материалом эмбриона. Исследования продолжаются, но уже сейчас можно сказать, что для пациентов, которые хотят увеличить шансы на наступление беременности и снизить риски проблем со здоровьем будущего ребенка, использование EmbryoScope+ в программе ЭКО будет отличным решением.

Кстати, до конца августа 2022 года в клинике «Эмбрио» в Краснодаре получить эту уникальную услугу в рамках программы экстракорпорального оплодотворения можно бесплатно.

Лицензия № ЛО-23-01-012002 от 31.01.2018

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