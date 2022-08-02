Где жители Краснодарского края и Адыгеи предпочитают отдыхать этим летом?

Как показывают аналитические исследования компании МТС, самыми популярными направлениями для кратковременного отдыха этим летом стали местные винные туры и винодельни. Об этом свидетельствует плотный трафик в подобных локациях. Первое место в рейтинге занял винзавод «Кубань-Вино» (станица Старотитаровская). Сюда часто заезжают и туристы из других регионов по пути на море.

Второе место у винодельни «Мысхако», находящейся в одноименном поселке. Как дополнительное преимущество – удобное расположение – близость к курортным местам (Анапе, Геленджику, Новороссийску). Этим пользуются и гости края, и местные жители.

Бронза – у Горячего Ключа, куда с удовольствием выезжают на выходные краснодарцы. Чтобы отдохнуть от городской жары у горной речки, побывать в Дантовом ущелье и прогуляться на скалу Петушок. Также в топе – природные достопримечательности вблизи поселков Каменномостского, Гуамки и Мезмая. Кубанцы любят эти места за удивительно чистый горный воздух и красоту пейзажей. Отличное место для отдыха, особенно для туров выходного дня (что подтверждается и трафиком).

- МТС в 2022 году закончила масштабную программу, которая охватила сотни километров территорий от Сочи до Ейска. Благодаря этому мы смогли увеличить емкость сети 4G, нарастить скорости интернета и минимизировать вопросы с высокой нагрузкой на сети в курортный сезон. Программа позволила достаточно быстро развернуть и усилить сети 4G на больших сельских территориях, обеспечивая скоростной интернет в малых и отдаленных населенных пунктах, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.