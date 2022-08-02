В Гиагинском районе Адыгеи запустят детсад на 240 человек

В детском саду разместятся 12 групп по 20 детей в каждой. Фото: пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Адыгея

В Гиагинском районе Адыгеи запустят детский сад №1 «Чебурашка» на 240 человек. Комитетом Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 26 июля этого года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.Совсем скоро малыши перейдут в этот сад.

- В станице Гиагинской в двухэтажном здании общей площадью 5673 кв. м, рассчитанном на 240 мест, разместятся 12 групп по 20 детей в каждой, - сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», строительство нового детского сада началось в 2021 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На создание детсада направили 221 млн рублей. Работы велись под руководством главы республики и были завершены в срок.

- Сегодня в Гиагинском районе очередь в детские сады полностью ликвидирована. Подобная работа ведётся во всех муниципалитетах РА, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.