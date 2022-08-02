11 бесплатных курсов запустили в Краснодарском крае для сотрудников туротрасли

Список курсов будет расширяться. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснодарском крае запустили бесплатное обучение для сотрудников туристической отрасли. Работникам доступны 11 различных курсов. Стоит отметить, что обучение будет проходить в онлайн-формате.

- Курсы повышения квалификации разработали как для опытных и начинающих предпринимателей, так и для рядовых сотрудников. Они позволят повысить качество услуг, развить туризм и сферу гостеприимства в России, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», перечень онлайн-курсов будут расширять. В крае в санаторно-курортной отрасли работают более 100 тысяч человек. Каждый работник должен повышать свою квалификацию и улучшать курортный бизнес в регионе.