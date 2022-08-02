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Общество2 августа 2022 13:25

Вторая авария оставила без света еще четыре улицы Краснодара

Поломка произошла в Прикубанском округе
Валерия ГОДОВНИКОВА
На месте уже работает аварийная бригада

На месте уже работает аварийная бригада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре жители четырех улиц временно остались без электричества. Вторая за день авария произошла в Прикубанском округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, из-за поломки обесточило улицы Гагарина, Атарбекова, Герцена, Луговой. На месте уже работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Ранее поломка произошла в Западном округе Краснодара. Без света тогда остались 19 улиц.

- Авария устранена, все потребители запитаны, - сообщили в городской ЕДДС.